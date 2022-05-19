Украинцы точным выстрелом «Стугной» поразили российскую БМП 19.05.2022, 23:15

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Видеофакт.

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП, после чего у нее сдетонировал боекомплект.

Об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.

"Детонация боекомплекта БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" Королевской бригады в Луганской области.

А башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух".

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