Радуница-2022: что обязательно нужно сделать в этот день 1 2.05.2022, 14:29

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Уже во вторник у православных верующих будет Радуница.

«Наш край» собрал в одной статье, о чем важно помнить в этот день, что можно и нельзя делать в этот день.

Радуница – время, когда следует поминать усопших и усердно молиться о них Господу. Действеннее всего молитва, если поминающий в этот день причастится.

Что не забыть сделать в Радуницу

Принято считать, что умершие уже не смогут делать добрые дела, чтобы умилостивить Всевышнего на их счет, поэтому они нуждаются в помощи родных и близких. Самое важное в этот день – не скупиться на праведные дела и мысли, помогать нуждающимся, совершать добрые дела.

В Радуницу молиться принято не только в храме или возле могил, но и дома. Перед тем, как отправиться на кладбище, верующему нужно прийти к началу службы в церковь и подать записку, в которой написаны имена усопших, которые позже зачитают на поминальной службе.

Чего нельзя делать в Радуницу

Многие привыкли к тому, что вместе с визитом на кладбище нужно поесть и выпить – однако в Церкви подчеркивают, что такое поведение неприемлемо. Священники настаивают: поминать усопших следует молитвой. На кладбище нужно идти не для того, чтобы насытиться, а чтобы вспомнить ушедших и привести могилы в порядок.

Некоторые люди оставляют на могилах еду: куски пирогов и крашеные яйца, что также не приветствуется Церковью. Умершим эта пища уже ни к чему, но она приманивает птиц и бродячих животных, что может создать проблемы для живых людей.

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