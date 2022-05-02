Венгрия вернула свое посольство в Киев 2.05.2022, 18:07

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До этого дипломаты находились во Львове.

Посольство Венгрии в Украине снова работает в Киеве. До этого в целях безопасности венгерские дипломаты находились во Львове.

Об этом сообщает index.hu.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, решение о возвращении было принято, поскольку этому соответствуют условия безопасности.

«Деятельность там разумна, так как таким образом мы можем поддерживать связь с украинскими государственными органами. И если венгерские или другие граждане ЕС попадут в беду в Киеве или им понадобится какая-либо помощь, мы сможем помочь на месте», - отметил он.

Он добавил, что физическая часть переезда из Львова была завершена на прошлой неделе, так что посольство Венгрии теперь снова работает в Киеве.

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