Ученые рассказали о пользе объятий 20.05.2022, 12:55

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Объятия — одна из самых распространенных форм социального контакта в повседневной жизни и разных культурах.

У женщин, которые до стрессового события обнимали своего романтического партнера, после пережитого был ниже уровень гормона стресса — кортизола. Однако у мужчин такой корреляции психологи из Рурского университета (Бохум, Германия) не наблюдали. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Naked science.

Объятия — одна из самых распространенных форм социального контакта в повседневной жизни и разных культурах: так мы приветствуем любимых, друзей и родственников, проявляем привязанность, утешаем скорбящего. Ранее ученые показали, что на объятия влияет эмоциональное состояние обнимающих, а подобный жест именно со стороны партнера вызывает более сильные положительные эмоциональные реакции как на поведенческом, так и на нейрофизиологическом уровне. Объятия понижают артериальное давление, связаны с уменьшением воспаления, улучшением самочувствия и даже снижением риска заражения вирусами.

Авторы новой работы решили выяснить, способны ли непродолжительные объятия сами по себе защищать от стрессовой реакции.

«На физиологическом уровне реакция на стресс состоит из двух отдельных, но взаимосвязанных ветвей. Активация симпатической нервной системы приводит к быстрому высвобождению адреналина из мозгового вещества надпочечников, а также норадреналина — из постганглионарных нейронов. Это провоцирует увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания и повышение артериального давления. Такое высвобождение приводит к росту уровня адреналина и норадреналина в головном мозге, что связано с субъективным ощущением стресса. Другая ветвь — гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось: там секреция кортикотропин-рилизинг-гормона (или кортикорелина) и аргинин-вазопрессина из паравентрикулярного ядра гипоталамуса вызывает высвобождение адренокортикотропного гормона из гипофиза в кровеносную систему. Это, в свою очередь, приводит к высвобождению глюкокортикоидов — стероидных гормонов — из коры надпочечников. У людей кортизол представляет собой основной глюкокортикоид, поэтому считается одним из главных гормонов стресса», — объясняют ученые.

Для изучения потенциального влияния объятий на снижение уровня стресса, команда привлекла к участию 38 пар, состоящих в романтических гетеросексуальных отношениях (средний возраст — 22,3 года). Никто из них не имел в анамнезе психических расстройств или нарушений в развитии нервной системы, они не курили и не принимали никаких лекарств.

Всех испытуемых попросили на протяжении трех минут держать одну руку в ванне с ледяной водой, а все происходящее записывали на камеру, с которой они должны были поддерживать зрительный контакт. Перед этим тестом, который, согласно замыслу ученых, должен был вызывать стресс, половина пар обнималась друг с другом в течение 20 секунд, вторая половина — нет. Различные показатели стресса, в том числе уровень кортизола в слюне, измеряли до и три раза после эксперимента. Чтобы избежать загрязнения образцов, участников попросили не есть и не пить ничего, кроме воды, за час до процедуры. Также они заполняли опросник о том, легко ли им далось прохождение теста, и Шкалу оценки отношений.

Как показал статистический анализ, у женщин, которые обнимали партнера перед экспериментом, выброс кортизола был ниже, чем у других участниц. Сильнее всего уровень гормона повышался через 15 и 25 минут после пережитого стресса. «Мы выявили значимые различия только между женщинами и мужчинами в первой группе: женщины продемонстрировали значительно более низкие уровни кортизола по сравнению с мужчинами как через 15 минут, так и через 25 минут после теста», — пишут исследователи.

Наблюдаемый у женщин эффект нельзя было объяснить «качеством» отношений, ведь различий в удовлетворенностью ими среди испытуемых вообще не было. Другие показатели стресса, включая артериальное давление и общее эмоциональное состояние, не показали никакой связи с объятиями возлюбленного.

«Разницу между полами, вероятно, можно объяснить разным уровнем выброса окситоцина у мужчин и женщин после объятий. Предполагается, что окситоцин ингибирует синтез адренокортикотропного гормона в гипофизе, поскольку по своей молекулярной структуре он напоминает вазопрессин (или антидиуретический гормон). Повышение уровня окситоцина связано со снижением уровня вазопрессина, что в итоге приводит к снижению секреции кортизола в организме человека. Хотя мы не измеряли уровень окситоцина у участников, более раннее исследование <…> показало, что женщины воспринимают аффективные прикосновения как значительно более приятные по сравнению с мужчинами. Также известно, что окситоцин напрямую коррелирует с воспринимаемой “приятностью” от нежных прикосновений. Следовательно, взаимные объятия могли быть весьма приятными и поэтому вызвали более высокий уровень выброса окситоцина у женщин по сравнению с мужчинами», — подытожили ученые.

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