Wall Street Journal описал пять сценариев окончания войны Украины с РФ 2 20.05.2022, 17:32

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Возможно большое контрнаступление Украины через несколько недель.

Российские военные в конце третьего месяца войны все еще не могут достичь серьезных успехов на поле боя, а некоторые чиновники и эксперты предусматривают большое контрнаступление Украины через несколько недель.

Об этом пишет Wall Street Journal (перевод — unian.net). Издание анализирует пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность.

1. Крах России

Высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские силы воспользовались слабыми местами российских военных. Россияне боролись со слабой логистикой и координацией различных элементов своей кампании. Они пострадали от плохого снаряжения и подготовки, а местами – от низкого морального духа.

Большинство западных анализов войны показывают, что план Б Москвы — сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе — происходит гораздо медленнее, чем надеялись русские. Очевидный план Москвы по окружению украинских войск, по мнению некоторых, выглядит невыполнимым. Тем временем в бой также вступили дальнобойные западные пушки M777 и другое оружие. Пентагон говорит, что они уже меняют ситуацию.

Лучшее, что некоторые аналитики могут сказать о военных действиях Москвы на сегодняшний день, это то, что они не распались. "Можно утверждать, что россияне достаточно хорошо справились со своей армией, учитывая давление, под которым они находятся", – сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. Но, добавляет он, "армии могут быть хрупкими".

Представители западной разведки отмечают множество отказов от участия в боевых действиях среди российских войск. Они также сказали, что российские подразделения, которые были разбиты в битве за Киев, были брошены обратно в бой, часто с плохо обученными новобранцами. Разведка обороны Великобритании говорит, что использование вспомогательных сил, таких как боевики из Чечни, еще больше осложнило координацию сил для России.

"Я думаю, что здесь сценарий, который, возможно, немного недооценивается, — это возможность реального коллапса России", — сказал Элиот Коэн из двухпартийной исследовательской группы Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам Коэна, даже другие результаты, вероятно, будут иметь последствия для Москвы. "Я думаю, что на каком–то фундаментальном уровне Путин уже проиграл", - сказал он. "Мне лично трудно представить, что он продержится у власти в течение очень длительного периода времени".

2. Крах Украины

Хотя тяжелые убытки, нанесенные украинцами российским войскам, хорошо задокументированы, есть меньше доказательств того, насколько пострадали украинские силы. Общедоступная информация говорит о том, что потери и повреждения оборудования были значительными, но западные оценки предполагают, что потери составляют лишь небольшую часть от тех, которым подверглись россияне из которых, по оценкам Организации Североатлантического договора, до конца марта было убито, ранено или взято плен 40 тысяч военнослужащих.

Майкл Кларк, бывший директор Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам безопасности, сказал, что просьба президента Байдена к Конгрессу о долгосрочной военной помощи в размере $33 миллиардов является сигналом того, что он "сделает все возможное, чтобы Украина не была повержена". Это значительно снижает вероятность того, что "Украина может быть побежденной".

"Я не думаю, что украинский коллапс является вероятным. Я бы почти исключил это, - сказал мистер Фридман из Королевского колледжа Лондона. "У них есть мотивация и импульс".

3. Тупик

Войны часто заходят в тупик, в котором ни одна из сторон не решается проиграть. Западные чиновники предупреждают, что конфликт может продолжаться в следующем году или и дальше.

"Война часто является или может быть процессом конкурентного коллапса, когда победа идет на сторону, которая все еще стоит, хотя обе ужасно страдают. Это, безусловно, было то, что произошло в 1918 году", – сказал Коэн, говоря об окончании Первой мировой войны.

По его словам,"можно представить тупиковую ситуацию, если вы действительно думаете, что русские хорошо вкопаны и выносливы, и смогут восстановить довольно ужасные потери, которые они понесли". Он сказал, что считает это неубедительным. По его словам, более вероятный сценарий заключается в том, что украинцы используют свою мобильность и тактическое преимущество, чтобы выбирать места для нападения и проникновения в русские рубежи.

Несколько аналитиков заявили, что ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему наступления России на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны. Кларк сказал, что российская армия слишком мала, чтобы достичь даже ограниченных целей в Украине. Ключевой долгосрочной перспективой для Москвы является то, принесут ли результаты рекрутинговые усилия и можно ли ввести в ее постоянную армию еще от 150 000 до 180 000 военных. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя до конца года. "Если в следующем году россияне смогут иметь мобилизованные большие силы, тогда мы зайдем в тупик", – сказал он.

4. Наступление Украины

После перенаправления своих сил на восток и юго-восток россияне, похоже, бросились вести поэтапное наступление, иногда используя войска, которые были отброшены от Киева, вместо того, чтобы выждать время и собрать крупномасштабные силы.

В какой-то момент россияне перестанут двигаться вперед. На этом этапе западное вооружение является чрезвычайно важным, считают аналитики.

Большая дальность американских гаубиц позволяет украинцам атаковать российские войска, не попадая в зону огня. Украина также получает другое западное оборудование, в частности дроны Switchblade и Phoenix Ghost.

Если украинцы все-таки продвинутся, следующий вопрос – где они остановятся. Минимальная цель для Украины – это контрольные линии на 23 февраля, за день до российского вторжения. Это позволило бы Москве контролировать два анклава на Донбассе и Крыму, которые она аннексировала в 2014 году.

По словам аналитиков, если украинцы достигнут успеха, остановка станет политическим вызовом для президента Украины Владимира Зеленского. Был бы соблазн оттолкнуть русских еще дальше.

Наступательные операции сложнее, чем оборонительные. Продвижение через зоны, где россияне уже давно закрепились, было бы амбициозным для Украины. Внешнее давление на Зеленского особенно со стороны европейцев, чтобы ограничить наступление, вероятно, возрастет.

"В тот момент, когда западные союзники расходятся относительно того, пытаемся ли мы выиграть войну или прекратить ее... украинцам труднее идти по пути, по которому они шли", - сказал Кларк.

5. Эскалация

Некоторые аналитики сейчас беспокоятся о том, чтобы не загнать российского лидера в угол, чтобы он не заострил конфликт, например, применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя.

Западные аналитики говорят, что это возможно, но маловероятно. Даже если бы на поле боя было использовано ядерное оружие конфликт автоматически не перерастет в обмен межконтинентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом.

Использование ядерного оружия Россией нарушит табу на его использование в войне, которое действует с 1945 года. Реакция была бы соответствующей, сказал Коэн: "Я предполагаю, что если бы Путин действительно зашел так далеко, он столкнулся бы с тем, что его приказы избегали бы выполнять его непосредственные подчиненные".

Использование такого оружия вызвало бы широкое международное осуждение и, вероятно, дальнейшую изоляцию российской экономики, в том числе путем потенциального введения так называемых вторичных санкций, направленных не только на российские предприятия, но и на любую компанию, которая ведет бизнес в России.

Основным фактором против использования такого оружия, по словам аналитиков, является то, что она не даст преимуществ в боевых действиях, где обе стороны находятся близко друг от друга и где нет крупномасштабного сосредоточения украинских сил.

"Одно ядерное оружие на поле боя ничего не даст для вас. Большое количество ядерного оружия на поле боя просто создает много осадков и, вероятно, уничтожит часть ваших собственных людей", – сказал Фридман. Химическое оружие трудно направлять и рискованно для войск, что делает его еще более неэффективным.

Двумя другими мотивами их использования, в том числе вдали от полей сражений, было бы терроризировать страну, пытаясь повлиять на тех, кто принимает решения в Киеве, или поощрять западные правительства давить на Украину, чтобы она стремилась к миру. Оба пути гипотетически правдоподобны, но маловероятны, считают аналитики.

Любое использование этого оружия, вероятно, втянет Запад глубже в конфликт. По словам аналитиков, ядерный ответ западных держав будет маловероятным, но обычный военный ответ вероятен.

Нынешние красные линии, которые мешают западным силам проводить воздушные операции в Украине, вероятно, отпадут, и станет возможным создание запретной для полетов зоны. Коэн сказал, что российский Черноморский флот может стать потенциальной целью Запада. Учитывая борьбу российских ВВС против Украины, рациональному игроку в Москве хотелось бы избегать прямых столкновений с ВВС США и другими западными странами.

Отсюда возникает вопрос, является ли Путин рациональным игроком. "Если Путин хочет сделать что–то абсолютно иррациональное, он может, но это не значит, что у нас нет рационального способа остановить его", - сказал Фридман.

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