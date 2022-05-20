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Что изменится для фур на белорусских дорогах?

  • 20.05.2022, 19:34
Что изменится для фур на белорусских дорогах?

Изменения от Министерства транспорта.

Минтранс с 23 мая вводит летние ограничения на республиканских дорогах, сообщает пресс-служба ведомства.

Если дневная температура воздуха превысит +25°С в промежутке с 11.00 до 20.00, максимально допустимая нагрузка для езды транспортных средств по республиканским дорогам и их участкам с асфальтобетонным покрытием не должна превышать 6 т на одиночную ось.

Ограничения будут действовать до 31 августа включительно.

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