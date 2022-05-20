В магазинах появились белорусские товары в упаковках на польском, литовском и украинском языках 2 20.05.2022, 23:41

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В чем причина?

Белорусы заметили в продаже отечественные товары в упаковках с надписями на иностранных языках. К примеру, продукция «Санта Бремор» (работает под корпоративным брендом Bremor) появилась в магазинах с информацией на польском и литовском языках, а техника «Атланта» — на украинском. Компании рассказали zerkalo.io, в чем причина.

Продукцию «Санта Бремор» в необычных упаковках заметили в магазинах Витебска и Бреста. Информация на некоторых товарах была на польском языке. При этом на упаковке наклеены также дополнительные данные на русском.

В упаковке на польском языке продавали, к примеру, крабовые палочки, мясо кальмара.

Компания «Санта Бремор» пояснила, почему в продаже появились товары в такой непривычной упаковке.

— В настоящее время приостановлены поставки продукции BREMOR на рынки Литвы и Польши, с которыми у компании были давние партнерские отношения. Ввиду наличия определенного количества пленки (упаковочного материала), мы использовали ее при производстве продукции, которую поставили на внутренний рынок. Это не противоречит законодательству, так как при изготовлении продукции для белорусского и зарубежных рынков компания применяет единые технологии и рецептуры. И на каждой упаковке присутствует полная и достоверная информация о продукте на русском языке, — пояснили в компании.

Напомним, после начала войны в Украине в странах Балтии, а также в Польше крупные торговые сети изъяли из продажи российские и белорусские товары в знак солидарности с украинцами. До этого в эти страны достаточно активно продавалась продукция завода «Санта Бремор».

В одном из магазинов Могилева покупатели заметили морозильник «Атлант» с наклейками на украинском языке.

В отделе продаж завода пояснили, что эта техника предназначалась для поставок на украинский рынок. Специалист уточнила, что у нее повыше уровень энергосбережения, чем у моделей, которые поставляются на наш рынок. Поэтому ценник примерно на 4% выше.

Уточнить на горячей линии МАРТ, разрешена ли на нашем рынке продажа подобной техники, не удалось, по телефону никто не ответил.

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