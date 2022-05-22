«Вася один строит и стены кладет» 22.05.2022, 8:57

9,224

Как минчане возводили частный сектор, который власти хотят снести.

Минск — это еще и частный сектор, который часто и сегодня вполне себе жив. Как строились эти усадьбы, почти никто не пишет. В семье в Зеленом Луге сохранилось несколько фото о том, как отец семейства строил дом. Отдельная песня — подписи на оборотах, пишет onliner.by.

Это — Василий Стрига с женой Любовью и сыном Сашей в 1959 году. Мальчуган давно вырос, стал Александром и комментирует снимки из семейного альбома. Фото подписано: «Жили во времянке».

Фото: Onliner

— Мой отец получил участок для строительства. Пока возводил основной дом, семья жила во времянке. Эти постройки были у кого из дерева, у кого — из шлака, смешанного с цементом. Наша времянка была из шлака, площадь — 12—15 «квадратов», — рассказывает Александр. — Интересно, что я помню себя в этой времянке, может, в год от роду. Была одна большая комната, по которой я в то время активно ползал. И отец разделял эту комнату маленькой перегородкой, чтобы я не мешался под ногами, не выползал на кухню.

Фото: Onliner

Основной дом Василий Стрига строил из кирпича. Когда была готова комната, семья переселилась в нее из времянки, остальные достраивали в процессе. Семья до сих пор живет там же: на Кольцова, 69. А во дворе все еще стоит та самая времянка, которую потом использовали то под сарайчик, то под гараж.

Когда Василий Стрига поселился в районе, который позже назовут Зеленым Лугом, это была окраина города.

— К нашим домам транспорт не ходил. На Логойском тракте в районе магазина «Хозтовары» было трамвайное кольцо, оттуда родители несли меня из роддома пешком по ноябрьским сугробам: снега той осенью было по пояс, — рассказывает Александр.

«1958 год. Стройка дома. Стены готовы. Вася», — подписан один из снимков.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

— Фотографировал дядя Гриша, родной брат отца. Они оба из деревни Эйнаровичи под Логойском. Дядя Гриша окончил технологический институт, его направили инженером на завод. Интеллигентный был товарищ, у него был фотоаппарат. Он и зафиксировал строительство дома и то, как рождалась улица Кольцова.

«1958(9?) год. 2 сентября. Строительство дома. Вася один строит и стены кладет». От подписи на снимке как будто веет гордостью за мастера, и неслучайно.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

— Отец был профессиональным каменщиком, — поясняет Александр. — После войны окончил фабрично-заводское училище. Его сразу же отправили на Урал на мощную заводскую стройку. Возводили доменные печи, башни, высокие заводские трубы: особой формы, идеально ровные. Каменщиков на такую работу отбирали лучших. Когда вернулся на родину, для него было дом построить — что швее носки заштопать.

А вот почти конец работы. Читаем дословно: «Вася закончил ложить стены дома. 1959 год».

Александр рассказывает про такую деталь:

— Хоть это был частный сектор, архитекторы пытались предусмотреть планировку. Когда выдавали участки, узнавали, кто какой собирается строить дом. Если человек хотел деревянную хату, давали в глубине, в переулках. Если каменный — на центральных улицах. Эта логика и до сих пор прочитывается.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Сын вспоминает, что отец охотно строил дома и родственникам, и знакомым.

— Одним из соседей построил дом, отзеркалив наш по планировке. Потом первые хозяева уехали, а в их дом заселились переселенцы из Ташкента, им пришлось покинуть Узбекистан после землетрясения. Жили довольно долго. Лет 10 назад тот дом выкупили новые хозяева. Такие разные судьбы у зданий.

Давний житель Зеленого Луга — 3 вспоминает, как сильно изменился район и вообще окрестности со времен его детства. В двух остановках была деревня Зеленый Луг. Рядом ферма и поля, куда бегал играть с друзьями.

— Вернулся из армии в 1978-м, случайно проехал свою остановку, вышел непонятно где: какие-то многоэтажки стоят, окна горят в темноте. Не понял, что такое. Наутро вернулся осмотреться внимательней — а деревни уже нет, новостройки.

Александр помнит времена и без Цнянского водохранилища.

— В старших классах военрук водил нас играть в зарницу в лес. Водохранилище уже вырыли, ровняли берега, но водой еще не заполнили. Пацанами мы все мечтали об этом озере: вот появится, и будем купаться. Другой хорошей воды рядом не было: возле деревни было болото: больше вымажешься, но и там барахтались. Еще на велосипедах ездили к воде в деревню Дрозды.

Этот снимок — уже не про дом, а про округу. Любовь, жена Василия, работала воспитательницей в детском саду №220, что на улице Калиновского. Она на снимке вместе со своими воспитанниками.

Фото: Onliner

— А последняя работа отца на большой стройке была над корпусом университета возле Дома правительства (похоже, имеется в виду корпус нынешнего университета имени Максима Танка. — Прим. Onliner). Потом здоровье стало подводить и он решил: хватит. Устроился на завод в ремонтно-строительное управление, — рассказывает сын.

Дом, который Вася Стрига построил сам, живет до сих пор.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Задаем Александру вопрос, который касается многих жителей минского частного сектора:

— А что со сносом?

— О! История про снос у нас, представьте, шла с 1973 или 1974 года. В то время собирались модернизировать Сельхозпоселок и улицу Горького, сейчас Богдановича. Сгладить повороты, зигзаги. Часть поселка собирались снести. Многим пацанам, которые уходили в армию, пришлось жениться — в 18 лет! Чтобы, когда снесут, был свой, отдельный от родителей, угол. Парни вернулись из армии: дома стоят, а они молодые, но уже женатые, — смеется Александр. — Сейчас в нашу сторону собираются вести метро. Люди волнуются: «Вдруг у меня в огороде будет станция?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».