Торговля Беларуси с Германией обвалилась на треть 2 22.05.2022, 9:35

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Резко уменьшился как товарный экспорт, так и импорт.

По итогам первого квартала 2022 года товарооборот между Беларусью и Германией уменьшился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает belmarket.by.

Согласно данным Белстата, в начале текущего года Республика Беларусь значительно сократила торговлю с Германией, уменьшился как товарный экспорт, так и импорт.

В январе-марте 2022 года товарооборот РБ и Германии составил 493,8 млн долл. (-33,8% к январю-марту 2021-го), из них экспорт Беларуси — 193,4 млн долл. (-46,1%), импорт — 300,4 млн долл. (-22,3%).

Товарное сальдо по итогам первых трех месяцев этого года оказалось для нашей страны отрицательным (-107 млн долл.).

При этом экспорт Беларуси в ФРГ находился примерно на одном уровне в каждый из месяцев, а вот динамика импорта товаров из Германии не была такой однородной.

Внешняя торговля товарами РБ с Германией. Динамика экспорта и импорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

Германия традиционно является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси. В 2021 году она заняла 4-е место по объему товарооборота, 5-е место — по объему экспорта, 3-е место — по объему импорта.

Товарооборот между Беларусью и Германией в прошлом году увеличился на 30,3% в сравнении с 2020 годом. В 2021 году почти на 80% выросли поставки в Германию белорусской сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности, более чем на 50% — машин и оборудования.

Ключевыми позициями импорта из Германии в Беларусь были машины, аппаратура и оборудование, транспортные средства, химическая продукция, лекарственные препараты.

В начале 2022 года в структуре белорусского экспорта преобладали такие товарные позиции, как:

Лесоматериалы продольно-распиленные — 23 млн долл.;

Провода изолированные, кабели — 16,5 млн долл.;

Тара из древесины — 12,5 млн долл.;

Проволока из нелегированной стали — 7,7 млн долл.;

Древесина топливная — 4,4 млн долл.

Импорт из Германии в РБ представлен следующими позициями:

Лекарственные средства — 20,1 млн долл.;

Инсектициды, фунгициды, гербициды и дезинфицирующие средства — 13,5 млн долл.;

Станки для обработки дерева, пробки, пластмасс или аналогичных материалов — 9,2 млн долл.;

Приборы и устройства, применяемые в медицине — 7 млн долл.;

Части и принадлежности для автомобилей и тракторов — 6,1 млн долл.

В первом квартале импортировалась и другая продукция (автомобили, изделия из пластмасс, бумага и картон, кофе и др.).

Влияние санкций в дальнейшем может привести к еще большему падению торговли между РБ и ФРГ. К тому же, сокращение товарооборота Беларуси и Германии происходит на фоне того, что немецкий бизнес уходит из Беларуси.

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