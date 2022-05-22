Торговля Беларуси с Германией обвалилась на треть

Торговля Беларуси с Германией обвалилась на треть2
- 22.05.2022, 9:35
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Резко уменьшился как товарный экспорт, так и импорт.
По итогам первого квартала 2022 года товарооборот между Беларусью и Германией уменьшился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает belmarket.by.
Согласно данным Белстата, в начале текущего года Республика Беларусь значительно сократила торговлю с Германией, уменьшился как товарный экспорт, так и импорт.
В январе-марте 2022 года товарооборот РБ и Германии составил 493,8 млн долл. (-33,8% к январю-марту 2021-го), из них экспорт Беларуси — 193,4 млн долл. (-46,1%), импорт — 300,4 млн долл. (-22,3%).
Товарное сальдо по итогам первых трех месяцев этого года оказалось для нашей страны отрицательным (-107 млн долл.).
При этом экспорт Беларуси в ФРГ находился примерно на одном уровне в каждый из месяцев, а вот динамика импорта товаров из Германии не была такой однородной.
Внешняя торговля товарами РБ с Германией. Динамика экспорта и импорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Германия традиционно является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси. В 2021 году она заняла 4-е место по объему товарооборота, 5-е место — по объему экспорта, 3-е место — по объему импорта.
Товарооборот между Беларусью и Германией в прошлом году увеличился на 30,3% в сравнении с 2020 годом. В 2021 году почти на 80% выросли поставки в Германию белорусской сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности, более чем на 50% — машин и оборудования.
Ключевыми позициями импорта из Германии в Беларусь были машины, аппаратура и оборудование, транспортные средства, химическая продукция, лекарственные препараты.
В начале 2022 года в структуре белорусского экспорта преобладали такие товарные позиции, как:
Лесоматериалы продольно-распиленные — 23 млн долл.;
Провода изолированные, кабели — 16,5 млн долл.;
Тара из древесины — 12,5 млн долл.;
Проволока из нелегированной стали — 7,7 млн долл.;
Древесина топливная — 4,4 млн долл.
Импорт из Германии в РБ представлен следующими позициями:
Лекарственные средства — 20,1 млн долл.;
Инсектициды, фунгициды, гербициды и дезинфицирующие средства — 13,5 млн долл.;
Станки для обработки дерева, пробки, пластмасс или аналогичных материалов — 9,2 млн долл.;
Приборы и устройства, применяемые в медицине — 7 млн долл.;
Части и принадлежности для автомобилей и тракторов — 6,1 млн долл.
В первом квартале импортировалась и другая продукция (автомобили, изделия из пластмасс, бумага и картон, кофе и др.).
Влияние санкций в дальнейшем может привести к еще большему падению торговли между РБ и ФРГ. К тому же, сокращение товарооборота Беларуси и Германии происходит на фоне того, что немецкий бизнес уходит из Беларуси.