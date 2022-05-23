Экс-глава британской разведки спрогнозировал сроки ухода Путина

Экс-глава британской разведки спрогнозировал сроки ухода Путина5
- 23.05.2022, 8:12
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Счет идет на месяцы.
Уже в 2023 году президент РФ Владимир Путин будет отстранен от власти, заявил бывший глава внешнеполитической разведки Великобритании (MI-6) Ричард Дирлав.
"Думаю, в 2023 году его не станет", — сказал Дирлав, отметив, что Путину светит дорога в санаторий, пишет DailyMail.
Он не исключил, что российский диктатор назначит преемника. В качестве вероятной кандидатуры экс-разведчик называет секретаря СБ РФ Николая Патрушева.
Дирлав отметил, что ожидает краха режима Путина в течении следующих 18 месяцев.
"Экономика в беспорядке, санкции действительно начнут действовать в течение следующих трех-шести месяцев, будет очень высокая инфляция, и, кроме того, в военном отношении это (вторжение в Украину) полное фиаско", — добавил Дирлав.