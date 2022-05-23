Ученые рассказали, как брак влияет на продолжительность жизни 24 23.05.2022, 9:35

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Неожиданный вывод кардиологов.

На научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) «Сердечная недостаточность 2022» анонсировали новое исследование в сфере сердечного здоровья. Согласно ему, безбрачные пациенты с сердечной недостаточностью кажутся менее уверенными в управлении своим состоянием и более ограниченными в социальном плане по сравнению с женатыми или замужними, пишет «Популярная механика».

Эти различия, возможно, способствовали худшему долгосрочному выживанию, наблюдаемому у внебрачных пациентов.

Социальная поддержка помогает людям справиться с хроническими заболеваниями. «В нашем исследовании внебрачные пациенты демонстрировали меньше социальных взаимодействий, чем пациенты в браке. Первым просто не хватало уверенности в том, что они могут справиться с сердечной недостаточностью. Мы изучаем, могут ли эти факторы также частично объяснить связь с выживанием», — поделился автор исследования доктор Фабиан Керваген из Комплексного центра сердечной недостаточности при университетской больнице Вюрцбурга, Германия.

В исследование включили 1022 пациента, госпитализированных в период с 2004 по 2007 год с сердечной недостаточностью. Из 1008 пациентов, предоставивших информацию о семейном положении, 633 (63%) были женаты и 375 (37%) не состояли в браке. За 10 лет наблюдения умерло 679 (67%) больных. Отсутствие брака по сравнению с женатыми было связано с более высоким риском смерти от всех причин и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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