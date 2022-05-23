Оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома 1 23.05.2022, 10:18

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На сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

Российские военные вывозят жителей оккупированных населенных пунктов Попаснянской общины и грабят их дома.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов, пишет УНИАН.

"Они вывозят людей Попаснянской общины, а в это время грабят их дома: забирают все, что возможно, из гаражей, квартир. Они просто вывозят попаснян с Попаснянской общины, даже пытаются быть в это время вежливыми, а в это время просто разворовмывают добро, которое наживалось десятилетиями", - сказал он.

По его словам, на сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

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