Оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома

Оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома1
- 23.05.2022, 10:18
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На сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.
Российские военные вывозят жителей оккупированных населенных пунктов Попаснянской общины и грабят их дома.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов, пишет УНИАН.
"Они вывозят людей Попаснянской общины, а в это время грабят их дома: забирают все, что возможно, из гаражей, квартир. Они просто вывозят попаснян с Попаснянской общины, даже пытаются быть в это время вежливыми, а в это время просто разворовмывают добро, которое наживалось десятилетиями", - сказал он.
По его словам, на сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.