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Оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома

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  • 23.05.2022, 10:18
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Оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома

На сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

Российские военные вывозят жителей оккупированных населенных пунктов Попаснянской общины и грабят их дома.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил городской голова Попасной Николай Ханатов, пишет УНИАН.

"Они вывозят людей Попаснянской общины, а в это время грабят их дома: забирают все, что возможно, из гаражей, квартир. Они просто вывозят попаснян с Попаснянской общины, даже пытаются быть в это время вежливыми, а в это время просто разворовмывают добро, которое наживалось десятилетиями", - сказал он.

По его словам, на сегодня оккупировано около десяти населенных пунктов общины.

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