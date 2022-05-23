Суд в Украине вынес первый приговор российскому военному 18 23.05.2022, 13:16

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фото: УНИАН

21-летний Шишимарин получил пожизненное.

Суд в Украине вынес первый приговор российскому военному, командиру отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", сержанту Вадиму Шишимарину, в том числе и за умышленное убийство гражданского на Сумщине. Как передает Униан, соответствующее решение приняла коллегия судей Соломенского райсуда Киева.

"Шишимарина... определить виновным в совершении уголовного преступления... и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания считать с 1 марта. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменений - содержание под стражей", - зачитал фрагмент приговора председательствующий по делу судьи.

Как известно, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного 62-летнего жителя пгт Чупаховка Сумской области Александра Шелипова, который вел по обочине дороги велосипед, был одет в гражданскую одежду и не представлял опасности для оккупантов.

Шишимарину инкриминировали причастность к нарушению законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Это первый оккупант, который предстал перед судом за убийство гражданского во время войны в Украине.

Шишимарин после оглашения обвинительного акта в суде частично признал себя виновным и дал показания во время заседания. По показаниям оккупанта, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик.

Когда Шишимарин отказался, то, по его словам, ему начал угрожать другой российский захватчик. Через окно машины Шишимарин выстрелил из автомата Калашникова в голову мужчине, в результате чего тот скончался на месте.

Показания россиянина также подтвердил другой военный РФ, который ехал вместе с Шишимариным в авто.

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