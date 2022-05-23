Белорусы переводили деньги из-за границы по выгодному курсу, а теперь жалуются на минусовой баланс 5 23.05.2022, 15:13

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Минус образовался по картам литовских и польских банков.

Белорусы, которые в мае переводили из-за границы деньги через сервис Paysend, жалуются, что их банковские счета ушли в большие минусы. У некоторых пользователей отрицательный баланс доходит до нескольких тысяч евро. Минус образовался по картам литовских и польских банков. Некоторые из клиентов сервиса обсуждают вариант обратиться в полицию стран, в которых сейчас находятся. Напомним, Paysend — один из самых популярных у белорусов сервисов по переводу денег, пишет zerkalo.io.

Что это за сервис, как он работает и почему им активно пользуются белорусы

Сервис по переводу денег Paysend — один из основных способов, которым сейчас активно пользуются белорусы. Он позволяет перебросить средства с одной карты на другую, за это берут комиссию в 1,5 евро за один перевод. В Беларусь деньги можно отправить в долларах или белорусских рублях на карты Visa или MasterCard. «Чтобы избежать возможных проблем, мы рекомендуем отправлять в долларах», — рекомендует сервис тем, кто хочет перевести средства в нашу страну.

В Paysend действует специальный курс, по которому евро конвертируется в доллары и белорусские рубли. К примеру, за один евро сегодня дают 2,476 рубля. В первой половине мая курс доходил до 3,5 рублей. При этом курс евро по Нацбанку в первые дни марта был на уровне 2,79 рубля, а позже к середине месяца и вовсе снизился до 2,6 рублей. В банках курсы продажи этой валюты, соответственно, были чуть выше, чем у Нацбанка.

Приведем пример. Допустим, в один из дней в начале мая при переводе 100 евро на белорусскую карточку поступала сумма в 350 рублей (когда курс конвертации был 3,5 рубля за один евро). К примеру, 1 мая «Беларусбанк» продавал евро по курсу 2,79 рубля. При таком курсе за 350 рублей можно было купить 125,5 евро. Если отнять комиссию сервиса в 1,5 евро, то «навар» составлял около 24 евро с отправленной «сотки».

Про то, как работала эта схема, достаточно подробно рассказывал «Онлайнер».

«У людей были задолженности до 1000 евро». Что говорят клиенты сервиса

В последние несколько дней клиенты Paysend забросали негативными отзывами сервис в Google Play. Многие из них касаются переводов в Беларусь из-за границы.

«Списывают разницу в курсе из-за своей же ошибки. Если скидывали евро по 3,5 рубля, потом стал курс 2,5 рубля, то разницу в 1 рубль списывают с карты спустя время, — написал один из пользователей сервиса. — У людей были задолженности до 1000 евро. Я сам пользовался приложением раньше не один раз, но в связи с последними событиями заблокировал платежи через интернет со своей карты, отвязал карту от аккаунта и попросил в техподдержке удалить мой аккаунт».

«Скачал приложение, перевел деньги из Европы в Беларусь по курсу выставленному этим приложением, в итоге через неделю они самовольно без моего ведома сняли с моей банковской карты 870 евро, ссылаясь на то, что они тогда ошиблись курсом и теперь сняли разницу. Буду теперь писать в полицию о краже денежных средств», — уточняет еще один пользователь.

«Произвели списание средств с карты после переводов в Беларусь. Загнали карту в минуса. Как такое возможно? Ведь если средств недостаточно, транзакция должна быть отменена, а Paysend через пару недель проснулся и решил снять с людей деньги», — пожаловался третий клиент сервиса.

Если обобщить, то клиенты Paysend сообщают о списании денег с карт некоторых литовских и польских банков. Они рассказывают, что с отрицательным балансом столкнулись те, кто переводил деньги с 6 по 18 мая.

Один из пользователей написал, что переводил в Беларусь 6300 евро, а на днях у него списали с карты около 1800 евро. У некоторых клиентов сервиса списали в пределах 30% от суммы перевода, но у отдельных, по их словам, доходит до 70%. У некоторых пользователей образовался минус в несколько тысяч евро.

Представители компании Paysend Technology Limited оставили несколько комментариев в Google Play. «Paysend не работает с посредниками и имеет исключительно прямые интеграции и расчеты с международными платежными системами, а также с валютными биржами в разных странах. В момент отправки мы ориентируемся на онлайн торги и показанные в них курсы валют. Иногда эти курсы выгоднее курсов Национального банка, иногда — нет, — уточнили представители сервиса. — Использование актуальных курсов позволяет сохранить баланс выгоды переводов через нашу систему и для отправителя, и для получателя».

В другом комментарии говорится: «Мы используем технологии мгновенных переводов денежных средств Visa Direct, MasterCard MoneySend и UnionPay MoneyExpress, позволяющие зачислять переводы в режиме реального времени. К сожалению, не все банки поддерживают эти технологии, поэтому иногда срок обработки перевода банком-получателем может достигать 3-х рабочих дней».

Получить оперативный комментарий в компании Paysend не удалось.

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