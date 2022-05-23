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Алла Дудаева: Украина обречена на победу, и весь Кавказ переживает и надеется

  • 23.05.2022, 23:28
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Алла Дудаева: Украина обречена на победу, и весь Кавказ переживает и надеется
Алла Дудаева

Вдова первого президента Чечни обратилась к украинскому народу и к Зеленскому.

В начале войны в Украине журналисты нашли видео, в котором БиЮДжохар ДудаевБ/иЮ, первый президент Чечни, защищавший свою страну после нападения России, в одном из интервью 1995-го года предсказывает неминуемую войну между Россией и Украиной. Это видео стало вирусным.

В эти дни Алла Дудаева, вдова чеченского президента, которая уже много лет вынуждена жить в Европе, выпустила обращение к украинцам, где провела параллели с событиями в своей стране 27-летней давности.

– Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов. Погибших на войне, на которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи.

Точно также в 1994 году российская империя совершила четвертую агрессию против чеченского народа. И народ Чечни тоже объединился вокруг Джахара и его правительства и смог победить через два года в августе 1996-го.

Хотя такая маленькая территория чеченского народа – всего лишь 130 на 170 километров и ее можно проехать за три часа – но мы победили.

Джохар сказал «когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет». И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины победит. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет российскую империю по всем фронтам.

Мы были с Джохаром в Украине в мирное время. В Полтаве, где он служил. В Карпатах, куда я бежала из Москвы, когда меня арестовали. И мы восхищались украинской природой, удивительными женщинами, мужчинами в вышиванках, аистами в гнездах, пшеничными хлебами Сорочинской ярмарки.

И мы видели любовь во всем. И эта любовь вас спасает. И она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг.

Украина обречена на победу, и мы этого ждем с нетерпением. Я вам посылаю любовь, мы молимся за вас. С вами вместе воюет грузинский народ, чеченцы. И весь Кавказ переживает и надеется.

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