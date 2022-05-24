В Беларуси снова растут доллар и евро 24.05.2022, 12:09

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Рубль ослаб по отношению ко всем основным валютам.

В прошлую пятницу психологическая отметка доллара в 2,5 рубля была пройдена, и теперь люди, купившие доллар по 4 рубля в марте, кусают локти. Но доллар с евро умеют удивлять — сегодня утром они снова пошли в рост, пишет onliner.by.

Утром доллар прибавил 0,50 копейки и продается теперь по 2,4695 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,11 копейки, сейчас оценивается в 2,6026 белорусского рубля.

Российский рубль оказался в плюсе на 11,87 копейки. Сотня стоит 4,3391 белорусского рубля.

Напомним, в понедельник доллар подешевел на 1,59 копейки и оценивался в 2,4645 белорусского рубля. Евро сбросил 0,60 копейки и продавался по 2,6015 белорусского рубля. Российский рубль прибавил 3,12 копейки — сотня подорожала до 4,2204 белорусского рубля.

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