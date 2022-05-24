Британская разведка: Войска РФ скоро столкнутся с трудностями в снабжении на Донбассе 24.05.2022, 12:11

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Фото: Reuters

Украинская армия оказывает сильное сопротивление.

Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Однако если Россия захватит Северодонецкий карман, вся Луганская область окажется под российской оккупацией.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным ведомства, в настоящее время северная и южная оси этой операции разделены примерно 25 км территории, контролируемой Украиной.

"Украинские войска оказывают сильное сопротивление, занимая хорошо окопанные оборонительные позиции. Давно созданная операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

"Хотя в настоящее время Россия прилагает основные усилия, эта операция является лишь частью кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта продвинется дальше на запад, это приведет к расширению российских коммуникационных линий и, вероятно, к тому, что российские войска столкнутся с дальнейшими трудностями в материально-техническом снабжении", - говорится в сообщении.

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