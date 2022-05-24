закрыть
24 мая 2022, вторник, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами

  • 24.05.2022, 12:13
  • 1,336
Зеленский: У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами
Владимир Зеленский

РФ их не забирает.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас идет не война до последнего украинца, но мы не имеем права отдать свою землю и людей.

Об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.

По словам главы государства, каждый день в боях с российским агрессором погибает почти 100 украинских военных, в то же время российские власти безразличны, сколько их солдат погибло в этой войне, и они даже не задумываются над тем, как их похоронить.

"У нас – десятки тысяч черных пакетов с людьми, которые не забирает Россия. Это их солдаты", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, как вручал ордена семьям военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно. По его словам, в глазах родных Героев было не счастье получения награды, а трагедия и слезы, которые принесла война.

Зеленский подчеркнул, что это не война до последнего украинца, но "мы просто не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев