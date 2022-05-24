Зеленский: У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами
- 24.05.2022, 12:13
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РФ их не забирает.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас идет не война до последнего украинца, но мы не имеем права отдать свою землю и людей.
Об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.
По словам главы государства, каждый день в боях с российским агрессором погибает почти 100 украинских военных, в то же время российские власти безразличны, сколько их солдат погибло в этой войне, и они даже не задумываются над тем, как их похоронить.
"У нас – десятки тысяч черных пакетов с людьми, которые не забирает Россия. Это их солдаты", – отметил Зеленский.
Президент рассказал, как вручал ордена семьям военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно. По его словам, в глазах родных Героев было не счастье получения награды, а трагедия и слезы, которые принесла война.
Зеленский подчеркнул, что это не война до последнего украинца, но "мы просто не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле".