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«Партизаним по полной и продолжаем отстаивать свои права»

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  • 24.05.2022, 16:27
  • 2,284
«Партизаним по полной и продолжаем отстаивать свои права»
Фото: AFP

Лукашенко загнан в угол и не имеет шансов устоять.

Перспектива Путина его пугает, а в сторону Запада, дорого ему закрыта. Таракан пытается юлить, несмотря на безысходное положение, пишет Telegram-канал «Баста!»

С момента выборов в 2020 году Лукашенко делал самострел за самострелом, начиная от внутренней войны с белорусами, заканчивая международным терроризмом. Карма его настигнет.

Это не тот случай, когда у него есть хоть какие-то шансы устоять, как он это делал раньше. Все мировое сообщество сосредоточено на устранении диктаторов и восстановлении мира. На этих же целях должны быть сосредоточены и мы. Никто и никогда не простит ему бесконечное количество преступлений, допущенных в отношении белорусов. Он ответит за все.

Важно не терять веру и продолжать действовать. Любое, даже самое маленькое действие приближает нас к победе. Партизаним по полной и продолжаем отстаивать свои права.

Жыве Беларусь!

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