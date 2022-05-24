СБУ установила личности еще 8 захватчиков, которые совершали зверства на Киевщине 24.05.2022, 17:03

Это военнослужащие и наемники из ЧВК «Вагнера».

СБУ установила личности еще 8 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения на Киевщине. А прокуратура заочно сообщила о подозрении этим негодяям за совершенные преступления в Киевской области, пишет unian.net.

"За процессуального руководства Киевской областной прокуратуры и Киево-Святошинской окружной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 5 военнослужащим вооруженных сил РФ и 3 членам частной военной компании "Вагнер" в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, во время оккупации части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им вменяют 14 эпизодов жестокого обращения с гражданским населением. После пыток удалось выжить лишь трем людям.

При этом, по данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые – военнослужащие РФ и члены ЧВК "Вагнер" – пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровской ОТГ. Оккупанты незаконно лишили свободы и вывезли к месту своего временного базирования женщину, ее мужа и сына. Захватчики пытали пленных, пытаясь получить информацию о ВСУ и теробороне.

"На глазах у матери сыну прострелили ногу, а потом убили выстрелом в голову. Аналогичным способом пытали и мужа старосты села. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что другую потерпевшую – мирную жительницу села подозреваемые из стрелкового оружия смертельно ранили только из-за того, что она была одета в темную одежду. После этого ее отца взяли в плен и длительное время держали в хозяйственной постройке с завязанными глазами и связанными руками без воды и еды.

Кроме того, среди эпизодов, инкриминируемых упомянутым военным, - замученные до смерти два члена общественной организации "Патриот". Их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

Также захватчики задержали двух волонтеров, которые пытались провезти в оккупированное село Мотыжин гуманитарную помощь для местных жителей. После допросов и пыток их вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь в спину. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой был ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты присвоили.

"Еще одному потерпевшему подозреваемые связали руки, привязали к квадроциклу и заставили его таким образом бежать почти километр. После допросов, угроз убийством и избиения, его в течение нескольких дней удерживали в канализационной яме", - говорится в сообщении.

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