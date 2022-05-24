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Белорусская армия закупает 20 тысяч жетонов, которые используют для опознания убитых

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  • 24.05.2022, 17:16
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Белорусская армия закупает 20 тысяч жетонов, которые используют для опознания убитых

Лукашенко готовится к войне?

На сайте госзакупок появился тендер на закупку 20 000 жетонов для военнослужащих, который проводит МО РБ. Стоимость закупки оценивается в 10 800 рублей (≈$4370). 

В документах сказано, что жетон изготавливается из алюминиевого сплава в виде прямоугольной пластинки с закругленными углами, надписью «ВС Беларуси», а также серией, номером и таблицей групп крови и резус-факторов.

Известно, что такие жетоны выдаются только тем, кто служит по контракту и офицерам запаса.

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