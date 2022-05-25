Политолог: В окружении Путина возможен бунт 25.05.2022, 7:36

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Существуют и другие сценарии устранения главы РФ.

В окружении российского диктатора Путина возможен бунт, однако существуют и другие сценарии его устранения.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.

Гарань предполагает, что в руководстве РФ есть "более обдуманные люди", понимающие необходимость окончания войны в Украине. Речь прежде всего идет о бизнесменах, теряющих деньги. Не исключает он и мятеж внутри Кремля.

"Вокруг Путина есть "ястребы" - такие, как Патрушев", - убежден он.

По словам Гараня, вероятно, что Путин окружил себя охранниками, поэтому его "устранение" кажется невозможным. Украине в таком случае некоторое время придется жить рядом с диктаторским режимом.

В случае отстранения диктатора от власти возможны разные варианты, добавляет профессор. Один из них - сохранение "ястребов" у власти, представляющих нынешний режим. Возможен и более гибкий сценарий.

"Нам нужно свое делать. Мы не можем надеяться на окружение Путина и запуганное российское общество", - резюмировал он.

Ранее СМИ узнали, что в российской власти есть понимание или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе президентом РФ не будет Путин. Во власти все чаще обсуждают тему "будущего после Путина", сообщала "Медуза", ссылаясь на источники близкие к правительству и Администрации президента. По данным собеседников, в Кремле даже негласно обсуждаются фигуры преемников главы государства.

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