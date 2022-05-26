Битва за Северодонецк: оккупанты могут начать штурм города в ближайшие дни 26.05.2022, 8:06

7,312

Захватчики изменили тактику ведения боев.

Наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города. Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны (ISW). Также сообщается о том, что захватчики изменили тактику ведения боев.

Эксперты отмечают, что российское командование, скорее всего, определило приоритетом военных действий в Украине продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать наземные линии коммуникации ВСУ к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Есть информация, что россияне вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.

В то же время российские оккупанты могут начать битву за Северодонецк еще до установления контроля над наземными линиями коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Ударом по Запорожью, который Россия нанесла во вторник, 25 мая, оккупанты пытались разрушить ключевой логистический центр украинских войск, действующих на востоке.

Анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, ISW сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

"Российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни", – считают эксперты ISW.

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики ВСУ в этом районе.

В то же время войска РФ, скорее всего, готовятся к контрнаступлению украинских войск и обустраиваются для длительных операций на юге Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».