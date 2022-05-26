закрыть
26 мая 2022, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет спасать свою родину

12
  • 26.05.2022, 8:17
  • 7,342
Военный эксперт: Будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет спасать свою родину

Лукашенко может ускорить крах своей власти.

Непризнанный правитель Беларуси Лукашенко вряд ли решится открыто участвовать в войне против Украины, двинуть сюда свои войска. Об этом во время чата на "Главреде" заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Лукашенко вряд ли решится на военную операцию против Украины по нескольким причинам:

"Во-первых, уже проводились закрытые опросы белорусских военных о том, готовы ли они воевать против Украины – 95% опрошенных сказали "нет". Почему? Для них всегда авторитетом была российская армия, но после того, как они увидели, что украинцы сделали с ВС РФ, увидели горы трупов, которые везли в Беларусь, увидели оторванные руки-ноги раненых, что лежали в белорусских больницах, белорусские военнослужащие стали задавать закономерный вопрос – если украинцы с сильной армией России это делают, то что они сделают с нами? Ведь, в отличие от армии РФ, у белорусской армии вообще нет боевого опыта. Кроме того, их техника устаревшая, еще советская. Так что мотивации воевать против украинцев у белорусов – никакой. Я вообще попытался найти исторические факты, когда бы украинцы и белорусы хоть раз воевали друг против друга, но безрезультатно. С россиянами украинцы воевали, а с белорусами – нет. Что у белорусов в Украине, что у украинцев в Беларуси живет много родственников. В Беларуси нет такой накачки и пропаганды против Украины, как в РФ.

Во-вторых, размеры белорусской армии: вооруженные силы Беларуси – как наша погранслужба, то есть они очень немногочисленные.

В-третьих, если Беларусь не смогла или не решилась напасть на Украину, когда у нас не было натовского оружия, то сейчас нападать, когда у нас появились самые современные системы и вооружения, будет для нее просто самоубийством. Белорусские генералы все это четко осознают.

В-четвертых, Лукашенко прекрасно понимает: да, он может отдать приказ наступать на Украину. Но возникнет вопрос – кто пойдет исполнять приказ. А делать это будут только самые преданные ему части. В Украине они совершенно точно будут уничтожены".

По словам Тараса Загороднего, если белорусские военные зайдут на территорию Украины, то будет очень велик риск, что они просто сдадутся в плен, и так будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет уже освобождать свою родину.

"Генштаб Беларуси очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине. Лукашенко прекрасно обо всем осведомлен: о мобильных группах, о том, как уничтожается украинцами противник, и т.д. Конечно, вероятность идиотизма всегда есть. Но, скорее всего, он все-таки не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах его власти. Тем более, сейчас уже появилась "зеленка", а это значит, что идти со стороны Беларуси через леса – это самоубийство: там белорусские войска будут просто расстреляны в упор", - подытожил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид