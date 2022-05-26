Военный эксперт: Будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет спасать свою родину 12 26.05.2022, 8:17

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Лукашенко может ускорить крах своей власти.

Непризнанный правитель Беларуси Лукашенко вряд ли решится открыто участвовать в войне против Украины, двинуть сюда свои войска. Об этом во время чата на "Главреде" заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Лукашенко вряд ли решится на военную операцию против Украины по нескольким причинам:

"Во-первых, уже проводились закрытые опросы белорусских военных о том, готовы ли они воевать против Украины – 95% опрошенных сказали "нет". Почему? Для них всегда авторитетом была российская армия, но после того, как они увидели, что украинцы сделали с ВС РФ, увидели горы трупов, которые везли в Беларусь, увидели оторванные руки-ноги раненых, что лежали в белорусских больницах, белорусские военнослужащие стали задавать закономерный вопрос – если украинцы с сильной армией России это делают, то что они сделают с нами? Ведь, в отличие от армии РФ, у белорусской армии вообще нет боевого опыта. Кроме того, их техника устаревшая, еще советская. Так что мотивации воевать против украинцев у белорусов – никакой. Я вообще попытался найти исторические факты, когда бы украинцы и белорусы хоть раз воевали друг против друга, но безрезультатно. С россиянами украинцы воевали, а с белорусами – нет. Что у белорусов в Украине, что у украинцев в Беларуси живет много родственников. В Беларуси нет такой накачки и пропаганды против Украины, как в РФ.

Во-вторых, размеры белорусской армии: вооруженные силы Беларуси – как наша погранслужба, то есть они очень немногочисленные.

В-третьих, если Беларусь не смогла или не решилась напасть на Украину, когда у нас не было натовского оружия, то сейчас нападать, когда у нас появились самые современные системы и вооружения, будет для нее просто самоубийством. Белорусские генералы все это четко осознают.

В-четвертых, Лукашенко прекрасно понимает: да, он может отдать приказ наступать на Украину. Но возникнет вопрос – кто пойдет исполнять приказ. А делать это будут только самые преданные ему части. В Украине они совершенно точно будут уничтожены".

По словам Тараса Загороднего, если белорусские военные зайдут на территорию Украины, то будет очень велик риск, что они просто сдадутся в плен, и так будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет уже освобождать свою родину.

"Генштаб Беларуси очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине. Лукашенко прекрасно обо всем осведомлен: о мобильных группах, о том, как уничтожается украинцами противник, и т.д. Конечно, вероятность идиотизма всегда есть. Но, скорее всего, он все-таки не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах его власти. Тем более, сейчас уже появилась "зеленка", а это значит, что идти со стороны Беларуси через леса – это самоубийство: там белорусские войска будут просто расстреляны в упор", - подытожил эксперт.

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