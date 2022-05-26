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В Беларуси снова на полную мощность включили «печатный станок»

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  • 26.05.2022, 9:57
  • 6,392
В Беларуси снова на полную мощность включили «печатный станок»

А за этим следует девальвация и инфляция.

Последнее время приходит информация со всех городов Беларуси, о том, что банкоматы выдают людям новенькие купюры разного номинала. К этой практике режим Лукашенко прибегал и ранее, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Все закончилось тогда и закончится сейчас, согласно законов экономики, если денежный номинал не подкреплен единицей товара, то происходит девальвация — обесценивание денег. А за этим следует инфляция — повышение цен.

Деньги всего лишь отражают, сколько товара можно за них купить. Если напечатать больше купюр, количество товаров от этого не изменится. Просто пропорционально вырастут цены.

К чему это приводит понимает каждый белорус.

Пора начинать действовать!

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