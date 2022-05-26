«У нас отряд называется отряд самоубийц и головорезов»5
- 26.05.2022, 14:06
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Оккупант рассказал жене о своих зверствах и заявил, что будет продолжать их в России.
Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств рашистами мирных украинцев.
Как речь идет в перехваченном СБУ разговоре оккупанта с женой, российские захватчики с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов гражданские.
"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем... У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – хвастается перед женой российский захватчик, находившийся в Харьковской области.
Он "успокаивает" женщину, что это, мол, обычная практика, и в то же время рассказывает, как оккупанты из другого подразделения издевались и изнасиловали женщину.
Среди своих "достижений" рассказывает о пытках и многочисленных убийствах и говорит, что ему все равно - гражданские лица или нет.
"Я могу просто взять нож, уши отрезать", – сказал он.
Оккупант отметил, что планирует делать это и в России.