«У нас отряд называется отряд самоубийц и головорезов» 5 26.05.2022, 14:06

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Оккупант рассказал жене о своих зверствах и заявил, что будет продолжать их в России.

Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств рашистами мирных украинцев.

Как речь идет в перехваченном СБУ разговоре оккупанта с женой, российские захватчики с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов гражданские.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем... У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – хвастается перед женой российский захватчик, находившийся в Харьковской области.

Он "успокаивает" женщину, что это, мол, обычная практика, и в то же время рассказывает, как оккупанты из другого подразделения издевались и изнасиловали женщину.

Среди своих "достижений" рассказывает о пытках и многочисленных убийствах и говорит, что ему все равно - гражданские лица или нет.

"Я могу просто взять нож, уши отрезать", – сказал он.

Оккупант отметил, что планирует делать это и в России.

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