закрыть
26 мая 2022, четверг, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«С аптечкой пошел к пострадавшим, но люди не подавали признаков жизни»

5
  • 26.05.2022, 14:21
  • 8,478
«С аптечкой пошел к пострадавшим, но люди не подавали признаков жизни»

Что показала внутренняя проверка БЖД по трагедии в Ратомке?

В понедельник около 22.00 в Минском районе произошла трагедия: на остановке «Ратомка» поезд «Минск-Витебск» сбил семью — отца, беременную мать и годовалого малыша. После случившегося в БЖД прошла внутренняя проверка. «Зеркалу» стали известны некоторые подробности происшествия.

По информации нашего источника (протокол проверки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), поездом «Минск-Витебск» в тот день управлял машинист первого класса, стаж работы которого более десяти лет.

— Это наивысший класс, и получить его сложно, — уточняет наш собеседник.

Между тем стаж работы у помощника машиниста более пяти лет.

23 мая состав отправился из Минска по расписанию. В Ратомке он был в 21.53, шел по первому пути. Рядом со станцией, где у поезда нет остановки, он, как и необходимо, двигался со «включенными буферными фонарями и прожектором», а также подавал сигналы большой и малой громкости. В это же время на второй путь прибывала электричка «Молодечно-Минск».

Где-то за сто метров до пешеходного перехода, который был на пути поезда «Минск-Витебск», неожиданно появились люди с коляской. Машинист применил экстренное торможение и сигнал оповещения.

«Много сказать не могу, люди они необщительные». Подробности трагедии в Ратомке, где семья попала под поезд

— Скорость поезд была 72 км/ч, хотя разрешено 100 км\ч. Из-за того, что расстояние между составом и людьми было небольшим, наезд предотвратить не удалось, — поясняет наш собеседник. — После ЧП машинист сообщил о случившемся начальнику поезда и машинистам поездов, которые следовали за ним. А также предупредил, что нужно вызвать скорую и милицию. Параллельно его помощник с аптечкой пошел к пострадавшим, но люди уже не подавали признаков жизни.

Спустя время состав выехал в направлении Витебска. Внутренняя проверка показала, что во время ЧП действия локомотивной бригады были правильными.

Как ранее рассказывали соседи погибших, в тот вечер семья планировала ехать в Пинск, где у мужчины был дом. Возможно, супруги торопились на электричку до Минска, чтобы оттуда добираться до Пинска.

Напомним, 23 мая около 22.00 32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд. В руках женщина катила коляску с годовалым малышом. Семья спешила на электричку. В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте происшествия, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась.

По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 314 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох