«С аптечкой пошел к пострадавшим, но люди не подавали признаков жизни» 5 26.05.2022, 14:21

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Что показала внутренняя проверка БЖД по трагедии в Ратомке?

В понедельник около 22.00 в Минском районе произошла трагедия: на остановке «Ратомка» поезд «Минск-Витебск» сбил семью — отца, беременную мать и годовалого малыша. После случившегося в БЖД прошла внутренняя проверка. «Зеркалу» стали известны некоторые подробности происшествия.

По информации нашего источника (протокол проверки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), поездом «Минск-Витебск» в тот день управлял машинист первого класса, стаж работы которого более десяти лет.

— Это наивысший класс, и получить его сложно, — уточняет наш собеседник.

Между тем стаж работы у помощника машиниста более пяти лет.

23 мая состав отправился из Минска по расписанию. В Ратомке он был в 21.53, шел по первому пути. Рядом со станцией, где у поезда нет остановки, он, как и необходимо, двигался со «включенными буферными фонарями и прожектором», а также подавал сигналы большой и малой громкости. В это же время на второй путь прибывала электричка «Молодечно-Минск».

Где-то за сто метров до пешеходного перехода, который был на пути поезда «Минск-Витебск», неожиданно появились люди с коляской. Машинист применил экстренное торможение и сигнал оповещения.

«Много сказать не могу, люди они необщительные». Подробности трагедии в Ратомке, где семья попала под поезд

— Скорость поезд была 72 км/ч, хотя разрешено 100 км\ч. Из-за того, что расстояние между составом и людьми было небольшим, наезд предотвратить не удалось, — поясняет наш собеседник. — После ЧП машинист сообщил о случившемся начальнику поезда и машинистам поездов, которые следовали за ним. А также предупредил, что нужно вызвать скорую и милицию. Параллельно его помощник с аптечкой пошел к пострадавшим, но люди уже не подавали признаков жизни.

Спустя время состав выехал в направлении Витебска. Внутренняя проверка показала, что во время ЧП действия локомотивной бригады были правильными.

Как ранее рассказывали соседи погибших, в тот вечер семья планировала ехать в Пинск, где у мужчины был дом. Возможно, супруги торопились на электричку до Минска, чтобы оттуда добираться до Пинска.

Напомним, 23 мая около 22.00 32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд. В руках женщина катила коляску с годовалым малышом. Семья спешила на электричку. В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте происшествия, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась.

По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 314 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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