В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 26.05.2022, 14:44
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Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
На пятницу, 27 мая, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
Днем во многих районах республики и Минске ожидается усиление западного, юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.
27 мая погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающие с Западной Европы, передает pogoda.by.
На большей части Беларуси пройдут дожди. Днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…+12°С. Днем столбик термометра поднимется до +19°С.