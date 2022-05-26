Зачем Лукашенко понадобились «учения» на границе с Волынью? 5 26.05.2022, 15:28

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Фото: Саша Гусов

Версия МВД Украины.

Учения российских военных в Беларуси вблизи границы с Волынской областью призваны сдержать переброску украинских войск на Донбасс.

Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"Такими маневрами они пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована", - пояснил он.

По словам Андрусива, эти учения являются продолжением политики белорусского режима по подыгрыванию президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше ", - уверен он.

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