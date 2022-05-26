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Генштаб ВСУ: Российские войска снизили интенсивность наступления на трех направлениях

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  • 26.05.2022, 17:16
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Генштаб ВСУ: Российские войска снизили интенсивность наступления на трех направлениях

На сегодняшний день армия РФ не смогла достичь поставленной цели.

Российские оккупанты снизили интенсивность наступательных действий на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности наступательных действий. В то же время не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы по позициям наших войск", - сказал он.

Громов напомнил, что оккупанты не прекращают наступательные действия на востоке Украины, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

"Враг пытается установить полный контроль, прежде всего, над Луганской, а в дальнейшем - над Донецкой областями в пределах их административных границ. Несмотря на превосходство в живой силе и вооружении, военной технике, противник на сегодняшний день не смог достичь поставленной цели", - подчеркнул Громов.

Так, в частности, с целью нарушения транспортного сообщения оккупанты обстреливают мостовые переправы между Северодонецком и Лисичанском. Также они пытаются прорвать оборону украинских войск для установления контроля над участком автодороги Бахмут-Лисичанск и дальнейшего развития наступления в направлении Лисичанска.

"Для поддержки наступающих войск враг сосредоточил подразделения частной военной компании "Вагнер" в районе Попасной", - рассказал Громов.

По его словам, согласно информации, требующей уточнения, оккупанты не прекращают попытки и готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Харьковском направлении оккупанты осуществляют огневой влияние на украинские войска с целью недопущения их выхода к государственной границе, частично пытаются улучшить свое тактическое положение, а также проводит штурмовые действия в Терновой, однако успеха не имеют.

Также Громов добавил, что вражеские войска продолжают обстреливать из артиллерии позиции украинских войск в районах Рубежного, Терновой, Черкасских и Русских Тишек.

Он отметил, что сохраняется вероятность ведения врагом наступательных действий на отдельных направлениях с целью улучшения тактического положения и, вероятно, выхода на админграницу Херсонской области.

Громов добавил, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам во многих населенных пунктах Украины. Также продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди местного населения.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что бои ВСУ с российскими захватчиками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.

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