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Болельщики сборной Шотландии споют гимн Украины перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022

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  • 26.05.2022, 18:55
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Болельщики сборной Шотландии споют гимн Украины перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022

Поединок состоится 1 июня в Глазго.

Болельщики сборной Шотландии поддержат Украину перед матчем против подопечных Александра Петракова в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

В знак солидарности с украинцами шотландские болельщики перед поединком, который состоится 1 июня в Глазго, исполнят гимн Украины, сообщает STV.TV.

Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет выдавать людям фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток.

Также текст гимна Украины будет размещен в социальных сетях приложения.

«Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но мы все знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире.

Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они единственные с Украиной», – сказал менеджер Duolingо Колин Уоткинс.

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