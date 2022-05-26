закрыть
26 мая 2022, четверг, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прогноз погоды на 27 мая

  • 26.05.2022, 19:02
  • 1,288
Прогноз погоды на 27 мая

Ожидаются дожди и порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 27 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 27 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах будут грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 до 12 градусов, днем от плюс 13 до 19 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох