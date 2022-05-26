Прогноз погоды на 27 мая 26.05.2022, 19:02

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Ожидаются дожди и порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 27 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 27 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах будут грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 до 12 градусов, днем от плюс 13 до 19 градусов.

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