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Ученым удалось найти следы древней цивилизации с помощью лазера

  • 26.05.2022, 22:28
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Ученым удалось найти следы древней цивилизации с помощью лазера

Это открытие изменило их взгляд на историю региона.

Использовав достижения современной науки, ученые обнаружили в бассейне Амазонки поселение доиспанского периода. И это открытие изменило их взгляд на историю региона, пишет «Новое время».

3D модель поселений цивилизации Касарабе, сделанная с помощью лидара (Фото:H.Prümers/German Archaeological Institute)

Раньше считалось, что в низменной тропической саванне, известной своим неблагоприятным климатом, не могло быть густонаселенных поселений.

Однако с помощью лидара ученым удалось найти следы жизни на юго-западе Амазонки. Лидар — это технология измерения расстояний путем излучения света и замера времени возвращения этого отражённого света на ресивер. Установив прибор на вертолет, ученые смогли получить трехмерное изображение цивилизации, проживавшей на этой территории между 500 и 1400 годами нашей эры.

Как выяснилось, аборигены сумели приспоосбиться к суровым погодным условиям. Они построили мощную водохозяйственную инфраструктуру, которая позволила пережить длительный сезон засухи, на смену которому в этом регионе традиционно приходит сезон ливней.

Помимо сети каналов и дамб, цивилизация Касарабе, как ее окрестили ученые, могла похвастать и большими поселениями. Так, созданная с помощью лидара модель позволила оценить масштабы и проработанность двух крупных городов — Котоки и Ландивара. Первый занимал площадь 147 га, а второй и вовсе 315 га.

Ученые составили карту расположения объектов цивилизации Касарабе в Западной Амазонии / Фото: Журнал Nature

Как выяснилось, каждый из этих городов был окружен тремя концентрическими валами. Помимо оборонительных сооружений, в городах существовали традиционные террасы для парникового земледелия, пирамиды, множество объектов гражданского и культурного назначения.

Ученые воодушевлены своей находкой, поскольку она в корне меняет представление о жизни древних в Западной Амазонии. Это открытие может дать начало и другим — например, определению возраста построек и поиску доказательств присутствия цивилизации Касарабе в других уголках Западной Амазонии.

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