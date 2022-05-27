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Белорус спрятал сигареты даже в двигателе

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  • 27.05.2022, 12:18
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Белорус спрятал сигареты даже в двигателе

Польская таможня показала его хитрые тайники.

Сотрудники польской таможенной службы остановили для проверки два легковых автомобиля с белорусскими регистрационными знаками, которые двигались неподалеку от границы с Беларусью. В этих легковушках обнаружили тайники с сигаретами. А один из мужчин спрятал контрабанду даже в двигателе своего Мерседеса, отмечает autogrodno.by.

Машины остановили вблизи польского города Сейны, что неподалеку от поселка Сопоцкин, расположенного в Гродненском районе.

Сотрудников таможни больше всего впечатлили 42-летний водитель «Мерседеса». У него было несколько тайников: нелегальные сигареты были обнаружены в бампере, масляном поддоне и коллекторе двигателя.

Второй водитель, 33-летний белорус на "Опеле", по количеству тайников тоже не отстал. Заполненные сигаретами тайники были обнаружены в крышке багажника, под задним сиденьем, в туннеле рычага переключения передач и других местах "Опеля".

Всего в двух автомобилях сотрудники КАС обнаружили около 1 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В отношении водителей возбуждено уголовное налоговое дело. Контрабандистам грозит штраф и конфискация автомобилей.

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