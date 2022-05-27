Украинский истребитель сбил вражеский Су-35 над Херсонской областью 5 27.05.2022, 16:53

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иллюстрационное фото

Его стоимость оценивают примерно в $100 млн.

Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35.

Вражеский самолет охотился за самолетами украинской штурмовой авиации, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения. Самолет является одним из основных истребителей военных воздушных сил России. А также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.

Стоимость самолета Су-35 оценивают примерно в $100 млн.

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