Украинский истребитель сбил вражеский Су-35 над Херсонской областью

Украинский истребитель сбил вражеский Су-35 над Херсонской областью5
- 27.05.2022, 16:53
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Его стоимость оценивают примерно в $100 млн.
Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35.
Вражеский самолет охотился за самолетами украинской штурмовой авиации, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения. Самолет является одним из основных истребителей военных воздушных сил России. А также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.
Стоимость самолета Су-35 оценивают примерно в $100 млн.