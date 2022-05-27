У российских захватчиков начались массовые бунты 2 27.05.2022, 17:01

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Целые подразделения отказываются идти в наступление.

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

«Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» – рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.

Судя по разговору, что это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод «мятежников», их «посадили на подвал».

Но, как слышим, это не очень помогло.

Если же оккупанты таки заставят «отказников» идти в наступление, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402.

"Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров", - говорится в сообщении.

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