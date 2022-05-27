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Ученые обнаружили в Британии 134 ранее неизвестных древних поселения

  • 27.05.2022, 17:29
Ученые обнаружили в Британии 134 ранее неизвестных древних поселения

В этом помогли новые разработки в области технологий.

Группа археологов обнаружила 134 ранее неизвестных поселения народов, которые жили вдоль стены Адриана, оборонительного укрепления в Англии, которое восходит к древнеримским временам, пишет lenta.ua.

Стена Адриана была построена, когда Римская империя вторглась в Британию. Стена, протянувшаяся от побережья к побережью, обозначала границу между покоренным Югом и непокоренным Севером. Группа археологов изучала регион над Стеной, чтобы лучше понять это пограничье, которое было объектом столь пристального внимания в политической, социальной и военной сферах.

Эта группа исследователей из Эдинбургского университета опубликовала свои выводы в археологическом журнале Antiquities. В их статье, написанной Мануэлем Фернандес-Гётцем и другими, утверждалось, что важно понимать, как люди жили до и во время контактов с римлянами.

«Однако несколько проблем традиционно мешали нашему пониманию этой северной границы», — пишут авторы статьи, ссылаясь на «академические различия между доисторической и римской археологией» в качестве ключевой проблемы.

«Многие анализы придерживаются преимущественно римской точки зрения, сосредоточив внимание в первую очередь на вале Адриана, вале Антонина и сотнях римских фортов и временных лагерей, известных в северной Британии», — говорится далее в документе.

Сосредоточившись на серой зоне между доисторической и римской археологией в Северной Британии, исследователи смогли найти множество поселений, которые ранее оставались ненайденными.

Новые разработки в области технологий также помогли. С помощью процесса, известного как лидар, что означает обнаружение и ранжирование света, лазеры использовались для прочесывания поверхности Северной Британии в поисках неровностей, которые могли бы свидетельствовать о наличии древних поселений.

Теперь, когда эти поселения были найдены, команда сосредоточится на поселениях вдоль римских дорог, территории выше и ниже стены Антонина и стены Адриана в серии исследований. Есть надежда, что эти новые исследования прольют свет на то, как социально-экономические факторы привели к изменению этих поселений с течением времени.

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