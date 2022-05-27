ВСУ удалось выбить российских диверсантов из гостиницы «Мир» в Северодонецке 4 27.05.2022, 17:54

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Украинские воины остановили авангард оккупантов, пытавшихся прорваться в город.

В Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу.

Несмотря на успех ВСУ, члены вражеских ВРГ все же пытаются попасть снова внутрь гостиницы "Мир".

Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположились оккупанты. Сейчас продолжаются бои в окрестностях города, и "удалось остановить авангард оккупантов, пытавшихся прорваться в город".

"Чтобы избавить гостиницу "Мир" от незваных гостей, работали наши военные. Насколько мне известно, удалось их оттуда выгнать, но они не оставляют попыток пробраться снова", — сказал Стрюк.

Он также рассказал, что последние двое суток в Северодонецке не прекращаются пожары из-за непрерывных и мощных обстрелов со стороны российских оккупантов по жилым кварталам, объектам инфраструктуры, по крупнейшему химическому предприятию "Азот".

"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников "Азота", — добавил он.

По словам главы ВГА, ситуация в городе "достаточно тяжелая". Уже в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, 60% придется строить заново.

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