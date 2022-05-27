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Украинские десантники сбили российский «Аллигатор» польским «Перуном»

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  • 27.05.2022, 21:01
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Украинские десантники сбили российский «Аллигатор» польским «Перуном»

Видеофакт.

Украинские десантники сегодня «приземлили» российский вертолет Ка-52, который называют «Аллигатором».

Об этом сообщает в Facebook-странице Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российский «Аллигатор» был сбит военными из состава зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й бригады.

«Вражеский вертолет уничтожен в Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса «Перун». На боевом счету воинов ДШВ ВС Украины это уже 67 воздушная цель», - рассказали в командовании.

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