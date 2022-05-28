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«Веселье» на фоне пустых магазинов

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  • 28.05.2022, 16:02
  • 5,262
«Веселье» на фоне пустых магазинов

Районные пропагандисты вертятся, как ужи на сковородке.

В магазине деревни Пироги (Дубровенский район) на фоне полупустых прилавков, силами районных массовиков-затейников, прошёл концерт «Майское веселье», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». Фото «веселья» прилагаются.

Как отмечают местные пропагандисты:

— «Каждый музыкальный номер зрители воспринимали с восторгом, танцуя и подпевая вместе с артистами».

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