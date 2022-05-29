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В Беларуси на 30 мая объявили «сухой закон»

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  • 29.05.2022, 8:15
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В Беларуси на 30 мая объявили «сухой закон»

Но есть и исключения.

Последние звонки в этом году традиционно пройдут без спиртного: 30 мая почти по всей Беларуси будет запрещена продажа алкогольных напитков. Правда, не везде — к примеру, в Минске «сухой закон» на это время вводить не планируют. Да и в других областных и районных центрах его строгость будет различаться — решение об этом зависит от местных исполкомов. Соответствующие постановления публикуются на Национальном правовом интернет-портале, передает zerkalo.io.

Местные власти почти по всей стране уже ввели временные ограничения на продажу спиртных напитков в день последних звонков.

В большинстве случаев ограничения вводятся с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая, однако есть и исключения.

К тому же запрет не полный — алкоголь можно купить на розлив в кафе, столовых, ресторанах и торговых объектах в пунктах пропуска на границе. Также в некоторых случаях введены дополнительные послабления для свадеб, поминок и юбилеев.

В областных центрах и регионах

В Могилеве и Бресте «сухой закон» будет действовать с 00.00 до 24.00 30 мая.

В Гомеле продажа алкоголя будет ограничена с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая.

В Минске вводить ограничения на продажу спиртных напитков в день последних звонков вообще не собираются, сообщили в Мингорисполкоме на прямой линии 28 мая. Также свободно купить спиртное в этот день можно будет в Витебске и Гродно.

В большинстве регионов алкоголь в магазинах нельзя будет купить с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая. В некоторых, например Дзержинском, Воложинском и Полоцком районах — с 08.00 до 24.00 30 мая, а в Горецком районе Могилевской области не продадут алкоголь с 12.00 по 24.00 30 мая.

Напомним, что в этом году последние звонки для 9-х и 11-х классов по всей стране прозвенят 30 мая, а выпускные вечера пройдут 10 июня.

При этом 27 мая в Молодечно пройдет республиканский последний звонок, на который соберут 1,5 тыс. юношей и девушек со всех регионов. Выпускники пройдут колонной по городу, возложат цветы к монументу Победы, затем в ледовом дворце состоится церемония награждения лучших выпускников и «молодежная дискотека с участием популярных исполнителей», рассказали в Минобразования.

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