У Путина кишка тонка 1 Игорь Эйдман

29.05.2022, 8:36

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Бункерный диктатор безуспешно пытается подражать «императору Си».

Для того, чтобы понять какое будущее было бы у Украины, если бы Путину удалось ее захватить, достаточно посмотреть на ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Там уже много лет китайские власти проводят "денацификацию", то есть с помощью массового террора и тотальной слежки уничтожают национальное самосознание и идентичность уйгуров.

Именно то, что прямым текстом обещают сделать "денацификаторы" с украинцами. Из последней статьи Би-би-си о новых доказательствах этноцида уйгур в Китае: "Фотографии - свидетельство того, как Пекин ополчился на уйгурские семьи как на хранилище идентичности и культуры. Китайские власти открыто говорят о том, что цель этой политики - "вырвать их корни, разрушить их родословную, связи и происхождение".

Также и российские власти откровенно заявляют о необходимости "освободить" украинцев от "придуманной врагами России национальной идентичности и искусственно созданного государства".

Разумные люди удивлялись, как Путин надеется держать строптивую густонаселенную Украину под контролем?

А вот как Китай держит под контролем Синьцзян: чуть не десять процентов уйгур сидит, остальные под видео-колпаком, при исполнении государственного гимна скривил физиономию - поехал на пару лет в лагерь перевоспитания, разучивать политграмоту и патриотические песни.

Я думаю, что это не случайное совпадение. Путин завидует и пытается подражать великому южному соседу и его "императору" Си. Бункерный диктатор, вероятно, решил, что если у китайцев получилось фактически растоптать уйгуров как нацию, у него получится проделать то же самое с украинцами. К счастью, оказалась у Плюгавого кишка тонка.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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