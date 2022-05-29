Украинские бойцы уничтожили из «Стугны» тяжелую технику, набитую оккупантами 3 29.05.2022, 11:30

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Меткий выстрел произвели воины бригады имени короля Даниила.

Воины 24-й ОМБР имени короля Даниила разгромили военную технику оккупантов вместе с личным составом.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Наши любимые колыбельные видео для настоящих украинцев. Ничто так не успокаивает перед сном, как минус несколько врагов", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как меткий выстрел украинской "Стугны" моментально "поджарил" тяжелую технику оккупантов. На броне перемещались несколько оккупантов. Потери уточняются.

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