Аналитики из Кембриджа: В Беларуси преобладают интроверты 3 29.05.2022, 12:40

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Аналогичное распределение характеров присуще большинству стран Северо-Восточной Европы.

В Беларуси проживает больше интровертов, чем экстравертов. Аналогичное распределение характеров присуще большинству стран Северо-Восточной Европы.

Экстраверт — это тип личности, направленный на взаимодействие с окружающим миром. В отличие от интроверта он не может долго усидеть на одном месте, ему не интересны самоанализ и щепетильный разбор полетов. Для интровертов, наоборот, свойственно влияние парасимпатической нервной системы, обуславливающей спокойствие. Они не любят шума, отвлечений, большого скопления народа.

Команда проекта NERIS Analytics из Кембриджа (Великобритания) собрала данные об интровертах и экстравертах в Европе, на основе которых vividmaps.com составил соответствующую карту.

Как отмечают исследователи, на самом деле наши характеристики намного сложнее, чем бинарные различия между интровертами и экстравертами. Есть спектр. Многие люди не считают себя принадлежащими к какой-то одной отдельной категории.

Например, предположим, что вы интроверт-экстраверт. Вам может казаться, что вы прежде всего интроверт, но вы не всегда предпочитаете быть изолированным или в небольших компаниях, и вы можете почувствовать прилив энергии, когда находитесь рядом с нужной массой в нужное время.

Американский психолог Эдмунд Конклин также заявил в 1923 году о наличии амбивертов, считая их наиболее «нормальными» людьми, проявляющими гибкость между двумя крайностями.

Но если упростить, то быть экстравертом и интровертом — все равно что попасть в один из двух контейнеров: вы бы предпочли быть в центре внимания или оставаться как можно дальше от общественного внимания? Вы бы предпочли остаться в доме в пятницу вечером в пижаме или пойти в бары с большой компанией приятелей?

В целом, оказывается, что чуть менее половины населения мира (около 44%) являются интровертами. Вместе с тем в Европе много государств, в которых превалируют интроверты. Самая интровертная страна в Европе - Литва, а самая экстравертная - Албания.

В Беларуси, по данным NERIS Analytics, интровертов 52,8%, а экстравертов - 47,2%. Из стран-соседей во всех, кроме Украины, также превалируют интраверты.

В целом жители Северо-Восточной Европы более склонны к интроверсии, а жители Юго-Восточной Европы — к экстраверсии.

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