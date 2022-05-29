Новые цели для украинских ракет: технику врага на острове Змеиный показали со спутника

Новые цели для украинских ракет: технику врага на острове Змеиный показали со спутника7
- 29.05.2022, 13:16
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Россияне перебрасывают технику с помощью большой баржи.
На острове Змеиный российские захватчики разместили полтора десятка единиц техники, а рядом с ним находятся два судна РФ.
Это видно на спутниковых снимках компаний Planet.com и Maxar Technologies, которые обнародовал в твиттере OSINT-блогер Тим Эрхарт.
"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", - говорится в сообщении.