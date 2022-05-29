Крупный украинский бизнесмен выступил против сделок с режимом Лукашенко 3 29.05.2022, 16:37

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Андрей Ставницер призвал к деблокаде украинских портов.

Украинский бизнесмен, совладелец порта ТИС, совладелец зернового терминала Neptune, входящий в ТОП-100 богатейших людей Украины Андрей Ставницер выступил против сделок с режимом Лукашенко. Об этом он пишет в "Фейсбуке":

— Я категорически против идеи вывозить украинское зерно и другие грузы в порты Литвы и Латвии через Беларусь.

Украинское зерно, выращенное потом наших фермеров, обработанное на нашей земле, сохраненное подвигом наших ВСУ, должно будет 550 км ехать по территории как бы не вражеской, но и отнюдь не дружеской. Вместо щелчка по лбу враги получают еще одну красную кнопку. Завтра они скажут: "Если вы не отдадите нам Одессу без боя – мы не выпустим ваши поезда". Террористы получают от Брюса Уиллиса самолет, миллион долларов и всех заложников в придачу — это как-то чересчур.

Кроме очередного рычага давления на мир, затея с транзитом принесет Лукашенко очень много денег. Железнодорожный тариф будет оплачиваться в полном объеме во всех странах следования. Десятки миллионов евро появятся на счету у режима, который в подвалах убивает студентов за неправильные посты в соцсетях.

И еще плюс примерно $5 млрд – за калий, единственную настоящую причину согласия Беларуси на транзит украинских грузов. Санкции остановили экспорт калийных удобрений, мировая цена на них выросла втрое. Разблокировка, которой требует Беларусь, быстро даст им очень много валютной выручки. Гуманитарный коридор получается еще и сверхприбыльным, win-win, так сказать.

Еще аргумент – большие грузоперевозки вовлекают множество сотрудников, рабочих разных профессий, смежные бизнесы. Это ульи, которые оживают, когда едет груз. Народ Беларуси – это не начальник Беларуси, мы знаем много тому примеров. Тем не менее пока тысячи людей в Украине потеряли средства к существованию и не могут кормить детей, обеспечивать занятость граждан другой страны – довольно неоднозначное решение.

В сухом остатке: террористам, которые выбили сапогами дверь в наш дом, убивают и насилуют наших людей, уничтожают нашу экономику и показывают всему миру фак в ответ на робкий вопрос о голоде, предлагается в ответ дать не пулю в лоб, а уступки, деньги, возможности для новых маневров. Лицемерно пряча глаза за тем, что это же не совсем террористы, а просто их очень близкие друзья.

Предлагаю вместо схематоза, замешанного на крови украинцев, заняться действительно важным решением – реальной деблокадой украинских портов с помощью конвоев ООН и сильного оружия, в первую очередь ПВО. Кроме зерновых, которые чрезвычайно важны, на складах лежат 20 млн тонн руды и окатышей, металл, подсолнечное и соевое масло, стоят контейнеры. Все это дает работу предприятиям – большим и малым, наполняет бюджет, возвращается в страну валютной выручкой и укрепляет ее.

Укрепление сейчас нужно Украине, а не Беларуси. Спорить с этим едва ли найдутся желающие.

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