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Банки возобновляют выдачу кредитов, но есть нюансы

  • 29.05.2022, 19:37
Банки возобновляют выдачу кредитов, но есть нюансы

Ставки понравятся далеко не всем.

Банки возобновляют выдачу кредитов физлицам. Ранее в марте и апреле многие финучреждения свернули кредитование, оставались в основном немногочисленные варианты получить деньги на отечественные товары. Посмотрели, под какие процентные ставки сейчас банки готовы выдать кредиты и какими будут переплаты, пишет zerkalo.io.

«МТБанк» с 25 мая возобновил кредитование. Банк среди прочего вернул несколько потребительских кредитов. К примеру, потребительский займ «Проще простого» выдают под 34,97% годовых. Срок — до 84 месяцев. Потребительский кредит «Выручай» выдает под ставку от 34,97% годовых, срок — до 36 месяцев.

К примеру, есть взять кредит «Проще простого» на 1000 рублей на 3 года, то ежемесячный платеж составит 45,22 рубля. В общей сложно нужно будет вернуть банку около 1628 рублей.

С 30 мая «Технобанк» начнет принимать заявки на «Обыкновенный кредит». К примеру, есть занять средства на 48 месяцев, то ставка — 29,096% годовых. К примеру, если взять кредит на 1000 рублей на 48 месяцев без поручителей, то общая сумма выплат составит — 1 702,38 рубля. То есть переплатить придется чуть больше 702 рублей. Ежемесячный платеж — 35,48 рубля.

«Белинвестбанк» с 25 мая начал принимать заявки на оформление овердрафтов. Это предложение актуально для зарплатных клиентов банка. Лимит овердрафта — 3000 рублей, срок погашения — 90 дней, процентная ставка — 24%.

Выдачу некоторых кредитов также возобновил с 26 мая также «Альфа-Банк».

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