«Репортеры без границ»: Беларусь – самая опасная в Европе страна для журналистов до вторжения РФ в Украину 3 3.05.2022, 9:41

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Опубликован новый Индекс свободы прессы.

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала Индекс свободы прессы. Беларусь в нем на этот раз попала на 153 место из 180.

В 2021 году Беларусь занимала 158 место. В текущем году наша страна на два пункта выше России, находящейся в индексе на 155 месте.

«Самая опасная страна Европы для журналистов до вторжения России в Украину, Беларусь продолжает преследование независимых СМИ и их репортеров», – так характеризуют нашу страну «Репортеры без границ».

Авторы Индекса подчеркивают, что СМИ в Беларуси никогда так не страдали от репрессий, как после августа 2020 года, когда СМИ начали закрывать, признавать их экстремистскими, а журналистов арестовывать и присуждать им большие тюремные сроки.

На первом месте в индексе – Норвегия. За ней следуют Дания, Швеция, Эстония, Финляндия, Ирландия, Португалия, Коста-Рика, Литва и Лихтенштейн.

На обратной стороне рейтинга – самые опасные для журналистов страны: Сирия, Ирак, Куба, Вьетнам, Китай, Мьянма, Туркменистан, Иран, Эритрея и Северная Корея.

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