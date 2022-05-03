Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра1
- 3.05.2022, 14:37
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Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4.
Сухая погода и до плюс 15 градусов ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по югу - до плюс 6. Днем будет 9-15 градусов тепла.