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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

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  • 3.05.2022, 14:37
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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4.

Сухая погода и до плюс 15 градусов ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по югу - до плюс 6. Днем будет 9-15 градусов тепла.

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