Беларусь кратно сократила торговлю с Украиной 4.05.2022, 15:43

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Сальдо поставок с южной соседкой было лучшим среди основных торговых партнеров.

Об этом свидетельствуют свежие данные об экспорте и импорте товаров. Торговля РБ с Евросоюзом просела не так сильно, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси статорганы публикуют оперативную информацию о товарной торговле в разрезе отдельных стран и макрорегионов. В мае стали доступными цифры за первый месяц весны.

Вместе с Россией РБ территориально входит в регион Содружества Независимых Государств (СНГ). По данным Белстата обороты товарной торговли по группировке «СНГ минус РФ» в марте-2022 снизились почти в 5 раз к уровню марта-2021. В долларах оборот торговли товарами по региону «СНГ минус РФ» за март составил 160,6 млн USD (всего 21,8% от 2021 года).

Также значительная просадка произошла к февралю и январю текущего года. В январе обороты внешней торговли по региону составили 853,1 млн USD, в феврале – 746,4 млн USD. Как хорошо заметно, и в этом случае снижение взаимных поставок имеет кратный характер.

Кратное уменьшение оборотов внешней торговли нельзя объяснить ослаблением BYN-рубля к доллару и евро. Во-первых, белорусский рубль девальвировался к USD и EUR отнюдь не в разы. Во-вторых, со второй половины марта началось обратное движение курса – в сторону укрепления BYN по отношению к USD и EUR.

УСЫХАНИЕ ЮЖНОГО ВЕКТОРА

Валидное объяснение можно отыскать, если вспомнить, какая страна до недавних пор находилась в топ-3 торговых партнеров Беларуси и при этом учитывалась Белстатом как территория внутри СНГ.

По итогам 2 месяцев 2022-го доля Украины в товарной торговле Беларуси составляла 9,6%. Сальдо поставок с южной соседкой было лучшим среди основных торговых партнеров – 761,9 млн USD в пользу РБ.

Удельный вес Украины в белорусском экспорте за январь-февраль был равен 15,7%, в импорте – 3,5%. За этот период коэффициент покрытия импортных поставок экспортными по Украине достиг 437,4% (по 437,4 USD экспорта на каждые 100 USD импорта). Основным товаром РБ на украинском рынке были нефтепродукты, выработанные из российской нефти.

В январе-феврале 2022 года удельный вес торговли с Украиной по региону «СНГ минус РФ» составил около 75,9%, из которых по экспорту – 81,8%, по импорту – 57,7%.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Как следствие, Беларусь была вынуждена перенаправить товарные потоки с украинского вектора на иные страны.

По заявлению премьер-министра Романа Головченко, в начале весны у правительства были планы заместить около 3,6 млрд USD экспорта РБ в Украину – 1,9 млрд USD в пользу российского вектора и 1,7 млрд USD в пользу китайского.

Данные о внешней торговле говорят, что уход с украинского направления состоялся очень быстро. За март 2022 года товарный оборот по региону «СНГ минус ЕАЭС» составил лишь 77 млн USD, в том числе экспорт – 61 млн USD, импорт – 16 млн USD. Валовые показатели по этому региону до последнего времени обеспечивала Украина.

Еще в феврале товарные потоки по группе стран «СНГ минус ЕАЭС» были куда внушительнее. За третий месяц зимы оборот составил около 659 млн USD, экспорт – 471 млн USD, импорт – 188 млн USD. Если перефразировать, то обороты в марте к февралю упали почти на порядок, а импорт обвалился более чем в 10 раз.

Активные боевые действия на территории Украины продолжились в апреле. По этой причине былые объемы торговли с южной соседкой вряд ли восстановятся так же быстро, как упали.

ТОРГОВЛЯ С ЕВРОПОЙ ЕЩЕ ВЕЛИКА

А вот торговля Беларуси с Евросоюзом не отражает таких драматических перемен, как с Украиной. За март-2022 товарные потоки в/из ЕС составили 961 млн USD в эквиваленте, из них экспорт – 593 млн USD, импорт – 368 млн USD.

Мартовские обороты вполне сопоставимы с январскими и февральскими. В зимние месяцы товарные обороты с ЕС составляли 1,066 и 1,091 млрд USD соответственно. Небольшую корректировку вниз можно списать на ослабление белорусского рубля к доллару и евро.

Другое дело, что в марте-апреле Евросоюз принял целый пакет санкций в отношении Беларуси. Например, в марте ЕС объявил, что вводит санкции в отношении товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий.

В апреле Совет ЕС установил, что предприятиям автомобильного транспорта, учрежденным в Беларуси, запрещается перевозка грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Исключения из режима санкций коснулись некоторых грузов, список которых составили в ЕС.

В ответ Беларусь ввела с 16 апреля запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в РБ транспорта (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Евросоюзе. Исключение сделали по транспорту ЕС через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки.

Из-за временных исключений из санкционных режимов, а также за счет накопленных товарных запасов негатив проявляется далеко не сразу. С большей вероятностью спад в торговле с ЕС может усилиться к концу 2 квартала или в 3 квартале.

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